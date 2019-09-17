شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: لن نمانع فى انتقال حسام حسن لتدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن مصلحة مصر فوق كل اعتبار وأنه سيوافق على رحيل حسام حسن لتدريب المنتخب إذا استقر اتحاد الكرة على تعيينه.

وقال فرج عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: "مصلحة مصر أهم من سموحة، رغم تضرره من رحيل مديره الفني قبل انطلاق الدوري بأيام قليلة".

Advertisements

وأضاف: "حتى الآن لم يتواصل اتحاد الكرة مع حسام حسن والجميع بات ينتظر حسم هذا الملف في أقرب وقت".

وكان الإعلامى أحمد شوبير، قد أكد أن عمرو الجنينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اجتمع مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، للتفاوض معهم حول تولى مهمة تدريب المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة.