شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: طلبت عودة شيكابالا للزمالك.. وأصريت على انضمام إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أنه طلب عودة محمود عبد الرازق شيكابالا إلي صفوف الفريق مرة أخري، خاصة أنه كان قريب من الرحيل إلي مصر المقاصة، مضيفاً إلي أن مرتضي منصور رئيس النادي أسند له ملف شيكابالا مع أمير مرتضي منصور المشرف علي فريق الكرة.

وأضاف خالد جلال في تصريحات لقناة أون سبورت، أنه وافق علي الفور عندما عرض عليه انضمام المغربي أشرف بن شرقي، كما طالبت بشراء إسلام جابر لأنه لاعب مميز وسيفيد الزمالك في العديد من المراكز .

وأشار المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إلي أنه أصر علي انضمام إمام عاشور من المحلة لأنه مستقبل الفريق الأبيض ، مؤكداً أنه تمسك باستمرار بحازم إمام ضمن صفوف الفريق .

وقال خالد جلال : "رئيس نادي الزمالك لم يتدخل في التشكيل طول فترة عملي من قريب أو بعيد، وأول مكالمة تلقيتها منه كانت بعد مباراة الأهلي"

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