شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى رابع جولات دورى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار رابع جولات دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2000 للموسم المحلى 2019/2020 على صعيد 9 لقاءات .

وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من، الزمالك مع هليوبوليس وطلائع الجيش مع الأولمبى والطيران مع حدائق الأهرام وجزيرة الورد مع المعادى والحوار مع الأهلى ومحافظة الفيوم مع 6 أكتوبر والزهور مع سبورتنج والجزيرة مع البنك الأهلى وسموحة مع أصحاب الجياد .

فيما تقام الجولة الخامسة يوم 24 سبتمبر الجارى، بلقاءات بين كل من الزمالك مع طلائع الجيش وحدائق الأهرام مع هليوبوليس والأولمبى مع جزيرة الورد والطيران مع الحوار والمعادى مع محافظة الفيوم والأهلى مع الزهور و6 أكتوبر مع الجزيرة وسبورتنج مع سموحة والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد .