شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. الأهلى يكرم رموزه.. ميتشو يحذر المدافعين.. وحمودى فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح حتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.
السيد حمدى نجم الأهلى الأسبق يعلن اعتزاله كرة القدم
أعلن السيد حمدي لاعب النادي الأهلي الاسبق اعتزاله لكرة القدم، عقب عودته من الاصابة التي لحقت به موخرًا بالرباط الصليبي.
الأهلي يكرم 124 بطلاً من أبنائه فى حضور الخطيب ومجلس الإدارة
كرم مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب، العديد من أبطال القلعة الحمراء، الذين حققوا إنجازات عربية وأفريقية وعالمية مع النادى أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة.
رئيس المصرى: إيهاب جلال باقٍ ولن يرحل لتدريب منتخب مصر
بيراميدز يتعاقد مع أحمد حمودي فى صفقة انتقال حر
ميتشو يلفت نظر محمود علاء ومحمد عبد الغنى بسبب أخطائهما الدفاعية
سوبر كورة يكشف مكان المحاضرة الأخيرة لفايلر وموعد إعلان تشكيل الأهلى
لا يبدو السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مختلفا فقط على مستوى الفكر وطريقة اللعب، ولكن هناك أيضا عدد من الأشياء الفنية التى يقوم بها المدير الفنى قبل المباريات مباشرة والتى تبدو مختلفة أيضا.
أعلن نادى أهلى جدة السعودي، اليوم الاثنين، عن فسخ عقد مدربه الكرواتى برانكو إيفانكوفيتش بشكل رسمى، وتكليف صالح المحمدى مدرب فريق الشباب بقيادة الفريق بشكل مؤقت.
رسميا.. دى خيا يجدد تعاقد مع مانشستر يونايتد حتى 2023
أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي اليوم، تجديد تعاقده رسمياً مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا حتى يونيو 2023 مع خيار التجديد لعام إضافى.
فى واقعة غربية، قام نادى بوروسيا دورتموند الألمانى، بنشر التشكيل الرسمى للفريق، لمواجهة ضيفه فريق برشلونة الإسباني، قبل يوم كامل من انطلاقها، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، فى الجولة الأولى عن المجموعة السادسة، بدورى أبطال أوروبا.
سان جيرمان ضد ريال مدريد.. كافانى يغيب رسميا عن الموقعة النارية
تأكد غياب المهاجم الأوروجوايانى إدينسون كافانى، عن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال المواجهة المرتقبة أمام ضيفه فريق ريال مدريد الإسباني، والمقرر لها فى التاسعة من مساء، بعد غدا الأربعاء، على ملعب "حديقة الإمراء"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى، بدورى أبطال أوروبا.
تُنقل مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك باستخدام أعلى التقنيات والوسائل الحديثة، نظرا لأهمية المباراة الكبيرة وحجم مشاهدتها المتوقع ليس فقط داخل مصر ولكن فى الشرق الأوسط وجميع دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة أخبار سوبر كورة.. الأهلى يكرم رموزه.. ميتشو يحذر المدافعين.. وحمودى فى بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.