شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. الأهلى يكرم رموزه.. ميتشو يحذر المدافعين.. وحمودى فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح حتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

السيد حمدى نجم الأهلى الأسبق يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن السيد حمدي لاعب النادي الأهلي الاسبق اعتزاله لكرة القدم، عقب عودته من الاصابة التي لحقت به موخرًا بالرباط الصليبي.

الأهلي يكرم 124 بطلاً من أبنائه فى حضور الخطيب ومجلس الإدارة

كرم مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب، العديد من أبطال القلعة الحمراء، الذين حققوا إنجازات عربية وأفريقية وعالمية مع النادى أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة.

رئيس المصرى: إيهاب جلال باقٍ ولن يرحل لتدريب منتخب مصر

أكد سمير حلبية رئيس النادى المصرى، أن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق سيقود الفريق فى الموسم الجديد ولن يرحل لتدريب منتخب مصر.

بيراميدز يتعاقد مع أحمد حمودي فى صفقة انتقال حر

وقع أحمد حمودى صانع ألعاب النادى الأهلى، على عقود انضمامه لنادى بيراميدز، فى صفقة انتقال حر، وذلك ضمن تدعيمات الأخير لصفوفه قبل خوض منافسات الموسم الجديد من بطولة الدورى الممتاز.

ميتشو يلفت نظر محمود علاء ومحمد عبد الغنى بسبب أخطائهما الدفاعية

تحدث الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، على التحدث مع ثنائى الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغنى، حول بعض الأخطاء الدفاعية التى وقعوا فيها خلال مواجهة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال.

سوبر كورة يكشف مكان المحاضرة الأخيرة لفايلر وموعد إعلان تشكيل الأهلى

لا يبدو السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مختلفا فقط على مستوى الفكر وطريقة اللعب، ولكن هناك أيضا عدد من الأشياء الفنية التى يقوم بها المدير الفنى قبل المباريات مباشرة والتى تبدو مختلفة أيضا. Advertisements

رسميا.. إقالة الكرواتى إيفانكوفيتش من تدريب الأهلى السعودى أعلن نادى أهلى جدة السعودي، اليوم الاثنين، عن فسخ عقد مدربه الكرواتى برانكو إيفانكوفيتش بشكل رسمى، وتكليف صالح المحمدى مدرب فريق الشباب بقيادة الفريق بشكل مؤقت. السد يتأهل لنصف نهائى دوري أبطال آسيا بثلاثية ضد النصر السعودي

حسم فريق السد تأهله للدور نصف النهائى من مسابقة دوري أبطال آسيا 2019، بعدما حقق فوزا غاليا على ضيفه النصر السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الاثنين، على ستاد جاسم بن حمد، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائى.

رسميا.. دى خيا يجدد تعاقد مع مانشستر يونايتد حتى 2023