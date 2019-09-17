شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة: حزين بسبب مقارنتى مع مدربين أقل منى خبرة فى تدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حزنه بسبب وضعه في مقارنات ضمن المرشحين لتدريب المنتخب الوطني خلفاً للمكسيكي خافير أجيري.

وقال حسن شحاتة في تصريحات نقلها الإعلامي كريم شحاتة عبر برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: "تدريب منتخب مصر شرف كبير، وإذا تم اختياري للتواجد في هذا المكان مرة أخرى لن اتأخر عن خدمة منتخب مصر، ولكن دون أن يتم وضع اسمي في مقارنات مع أي مدربين أقل مني في الخبرات".

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وحقق حسن شحاتة ثلاثية تاريخية مع الفراعنة بالفوز ببطولة أمم أفريقيا ثلاث مرات أعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠.

وكان الإعلامى أحمد شوبير، قد أكد أن عمرو الجنينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مجتمع مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، للتفاوض معهم حول تولى مهمة تدريب المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة.