شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: تعرضت لانتقادات لاذعة.. ونجاحات جروس وضعتنى تحت ضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد جلال المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، إنه تولى مهمة قيادة الفارس الأبيض فى فترة عصيبة جدًا، خاصة بعد النجاحات التى حققها السويسرى جروس قبل أن رحيله عن القلعة البيضاء.

أضاف جلال، خلال حواره مع الإعلامى شوبير عبر شاشة "أون سبورت" إنه سبق وعرض عليه أكثر من مرة لتولى منصب المدرب العام فى جهاز السويسرى جروس، إلا إنه رفض، مفضلاً أن يستمر المدرب دون التدخل فى عمله، لافتًا إلى إنه وافق بعد ذلك أن يتولى مهمة القيادة الفنية للفريق بعد رحيل جروس، قائلاً: "لو كان أى مدرب فى العالم تولى تدريب الزمالك بعد جروس كان سيتعرض لضغوطات رهيبة بسبب نجاحاته".

تابع المدير الفنى السابق للأبيض، إنه تعرض لانتقادات لاذعة منذ توليه مهمة تدريب الزمالك، موضحًا: "كنت أتلقى اتصالات ورسائل على هاتفى بأعداد كبيرة جدًا وجميعها انتقادات، بالاضافة الحملات المرتبة التى حدثت على مواقع السوشيال ميديا ضده".

أردف خالد جلال، إنه واجه سوء حظ كبير جدًا خلال قيادة الزمالك فى الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذى أدى لضياع لقب الدورى، وتتويج الأهلى به، مؤكدًا إنه كان يبذل قصارى جهده إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن.