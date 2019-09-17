شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: نجد صعوبة في استقدام حكم أوروبي لمباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه يواجه صعوبة في مهمة استقدام حكما أجنبيا لمباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.
وقال الغندور خلال تصريحات تلفزيونية إن ارتباط الحكام الأجانب بمباريات الدوريات الأوروبية يومي السبت والأحد يصعب مهمة استقدام حكم أجنبي للسوبر المصرى موضحا أن الباب مفتوحا أمام حكام أمريكا اللاتينية.
وتحدث الغندور عن ملف التحكيم فى الدورى المصرى قائلا : اتفقنا مع اللجنة الخماسية بأن الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات الأهلي والزمالك في كافة البطولات المحلية".
وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك يوم الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.
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