شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الجنايني مجتمع مع حسام حسن حالياً لبحث تدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مجتمع حاليًا مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، للتفاوض معهم حول تولى مهمة تدريب المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة.

أضاف شوبير خلال تقديم برنامجه عبر شاشة "ON Sport" إنه حدث تعثر فى المفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، ليتولى قيادة الفراعنة، بسبب تمسك المدرب بجهازه المعاون، وبالتحديد حمد إبراهيم "مساعد" ومصطفى كمال "مدرب حراس".

تابع شوبير حديثه، مؤكدًا أن الجلسة بين رئيس اللجنة الخماسية والتوأم حسام وإبراهيم حسن مازالت مستمرة، ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن اسم المدير الفنى الجديد للمنتخب فور التوصل لاتفاق نهائى بين الطرفين.