المصري: أغلقنا صفحة تدريب إيهاب جلال للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، أن النادي أغلق صفحة تدريب إيهاب جلال لمنتخب مصر.

وقال عدنان في تصريحات هاتفية عبر قناة "صدى البلد" مساء الإثنين: "لم يرد إلينا أي شئ رسمي بتعيين إيهاب جلال مدربا للمنتخب".

Advertisements

وأضاف: "لم يحدث أي تواصل مع مدربين آخرين في حالة رحيل إيهاب جلال، نحن نسير ببروتوكول داخل النادي ويجب أن يتم اختيارنا من قبل لإيجاد البديل".

وأتم: "أي ناد في العالم يخوض مباريات قارية في مهمة وطنية يجب أن يكون هناك اتصال به من جانب اتحاد الكرة إذا أراد الاستعانة بمدربه، كي يتسنى له اختيار مدرب آخر".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق عن الخماسي المرشح لتدريب المنتخب، وضمت القائمة كلا من: حسن شحاتة، أحمد حسام ميدو، حسام حسن، حسام البدري وإيهاب جلال.