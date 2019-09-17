خالد جلال يكشف كواليس خسارة الزمالك للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عدّد خالد جلال، المدير الفني السابق للزمالك، أسباب خسارة لقب الدوري المصري في الموسم الماضي (2018-19) بعد تسلمه مهمة تدريب الفريق خلفًا للسويسري كريستيان جروس عقب نهاية عقده.

وقال جلال، في ضيافة "أون سبورت" صباح اليوم الثلاثاء: "تسلمت مهمة تدريب الزمالك في وقت صعب للغاية، وواجهت ضغوطا شديدة بعد خلافتي لجروس بسبب نجاحاته".

وأضاف: "لا أحاسب على التعادل أمام حرس الحدود، جاءت بعد 48 ساعة فقط من قدومي وكان نصف الفريق مصابًا، وعلى رأسهم الحارس محمود جنش وخالد بوطيب، بجانب رحيل محمود كهربا".

وأكمل: "فور استلامي مهمة تدريب قمت بتكوين الجهاز الفني المؤقت واخترت نبيل محمود ضمن المدربين المساعدين، ووضعت خطة عمل وبرنامج تحضيري منذ أول يوم حتى اليوم الأخير".

وأوضح: "كل الأهداف التي استقبلتها خلال الأربع مباريات كانت نتيجة أخطاء غريبة، ولم تكن تكتيكية على الإطلاق، لقد واجهنا سوء حظ غريب".

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وأكد: "خضنا معسكرا ناجحا في قبرص ووصلنا لمستوى أكثر من رائع وتألق خلاله أكثر من لاعب، وتوقعت أن أفوز في كل المباريات".

وواصل: "كنت مطالبا بحصد العلامة الكاملة من أجل الفوز بالدوري، وهو ما تسبب في ضغط كبير على الفريق، كان يجب الفوز الفوز في الأربع مباريات منهم الأهلي لحصد اللقب".

وأضاف: "كانت مباراة الجونة هي الفيصل، الكل أجمع على أن استبدال عمر السعيد كان خاطئا، لكن المدرب الحالي ميتشو -الذي أتوقع نجاحه- قام بها في مباراتين ونجحت معه".

وأتم خالد جلال تصريحاته قائلا: "مرتضى منصور رئيس الزمالك لم يتحدث معي على الإطلاق إلا بعد مباراة الأهلي، لا يتدخل أبدا من قريب أو بعيد في عمل الجهاز الفني أو وضع التشكيل كما يتردد".

وحصد الأهلي لقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه، بعد تربعه على صدارة ترتيب المسابقة بفارق ثماني نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني وعشر نقاط عن بيراميدز الثالث.

يُذكر أن خالد جلال قاد الزمالك في أربعة مباريات بعد رحيل كريستيان جروس، وتعادل الفريق مع حرس الحدود (1-1) والجونة (2-2)، قبل أن يفوز على الإسماعيلي (3-1) ويخسر أمام الأهلي (1-0).