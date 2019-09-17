الهلال وبرشلونة وليفربول الأبرز.. تعرف على مباريات الثلاثاء الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات المهمة والمثيرة في مختلف المسابقات سواء كانت في آسيا أو أوروبا ويستعرض "الخليج 365" بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات الثلاثاء: دوري أبطال أوروبا إنتر × سلافيا براج التشيكي - الموعد 18:55 مساء - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1. Advertisements بوروسيا دورتموند × برشلونة - الموعد 21:00 مساء - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 3. نابولي × ليفربول - الموعد 21:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1. تشيلسي × فالنسيا - الموعد 21:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 4. دوري أبطال آسيا الهلال × الاتحاد - الموعد 19:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2.

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