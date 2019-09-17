أزمة تصعب مهمة استقدام حكم أجنبي لقمة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن ارتباط الحكام الأجانب بمباريات الدوريات الأووربية يصعب مهمة استقدام حكم أجنبي لمباراة السوبر المصري 2018.

ويلتقي الأهلي حامل لقب الدوري مع نظيره الزمالك حامل لقب الكأس في مباراة السوبر يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية وسط حضور 10 آلاف مشجع.

وقال الغندور في تصريحات هاتفية لقناة "صدى البلد" مساء الإثنين: "كل مباريات الدوريات الأوروبية تُلعب يومي السبت والأحد، وبالتالي معظم الحكام لديهم ارتباطات، وهو ما يصعب المهمة علينا".

وأضاف: "نعمل على إنهاء هذا الملف خلال الساعات المقبلة ونتمنى أن نُوفق في هذا الأمر، مباراة السوبر تمثل قيمة كبيرة، لكن الأمر ليس سهلا".

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وأوضح: "إذا أقيمت المباراة في منتصف الأسبوع كان الأمر سيكون سهلا".

وأكمل: "الباب مفتوح أيضا أمام حكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة السوبر، وسيتكون من الطاقم من أربعة حكام، بواقع حكم ساحة وحكمين مساعدين وحكم رابع ولن يكون هناك حكم إضافي".

وأكد: "نتواصل مباشرةً مع جميع الاتحادات الأوروبية باستثناء صربيا وسويسرا، حيث يحمل أحد مدربي الفريقين الجنسية الصربية بينما يحمل الآخر الجنسية السويسرية".

وأتم رئيس لجنة الحكام تصريحاته قائلا: "سنختار الحكم الأفضل لإدارة مباراة القمة إذا انحصرت الاختيارات بين أكثر من اسم، وبمجرد الاستقرار رسميا على الاسم سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".