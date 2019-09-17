تصريحات الاثنين| فايلر يطلب "تسجيلات" الزمالك.. وحمودي يوجه رسالة لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الإثنين 16 سبتمبر 2019.

أسوان يرد عبر الخليج 365 على سبب خوض مباريات الدوري عصرًا

أكد محمد ثابت صاروخ المدرب العام لفريق أسوان، أنه من الصعب خوض مواجهاتهم على ستاد أسوان مساءً تحت الأضواء الكاشفة، بسبب ضعف الإمكانيات المادية.

قمصان يوضح.. ماذا طلب فايلر من لاعبي الأهلي قبل مباراة السوبر؟

كشف سامي قمصان، مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي طلبات السويسري رينييه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر استعدادًا لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك.

الأهلي يرفض الراحة قبل السوبر.. وفايلر يطلب "تسجيلات" الزمالك

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الخامسة مساء اليوم الاثنين استعدادًا لمباراة السوبر المحلى أمام الزمالك.

ميدو: خلل في تكافؤ الفرص بجدول الدوري.. ولكن لن نعترض

أبدى أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة، تحفظه على خوض مواجهة أسوان في افتتاحية مبارياته بالدوري، في تمام الثالثة عصرًا.

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أول طلبات ميتشو من جهاز الزمالك الإداري استعدادا للأهلي

طالب الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك، الجهاز الإداري بالفريق بضرورة توفير أكبر عدد من التسجيلات لمباريات النادي الأهلي.

منتقدًا اتحاد الكرة.. المصري: نقف وراء المنتخب ولكن سنتعرض للضرر

أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة المصري، أن الفريق البورسعيدي سيعاني، الفترة المقبلة، في حالة تم تعيين إيهاب جلال مدربًا للمنتخب الوطني الأول، لافتًا إلى أن تأخر اتحاد الكرة في الإعلان عن اسم المدير الفني سيضر بالفريق.

علاء عبدالعال يوضح تصريحاته بشأن منتخب مصر.. وسبب انفعاله الشهير

حرص علاء عبدالعال المدير الفني السابق لفريق نادي الداخلية، على توضيح تصريحاته الأخيرة بشأن حزنه لعدم الترشح ضمن قائمة المدربين لتدريب منتخب مصر.

مرتضى منصور: أتمنى وجود مؤمن زكريا في مباراة السوبر أمام الأهلي

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يتمنى أن تستثمر الجماهير فرصة حضورها لمباراة كأس السوبر بين فريقه والأهلي.

حمودي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد انتقاله لبيراميدز

وجه أحمد حمودي، لاعب الأهلي السابق، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء بعد انتقاله رسميا إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مساء اليوم الإثنين.