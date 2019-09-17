سموحة يوضح.. هل اقترب حسام حسن من تدريب المنتخب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه لم يحدث أي تواصل بين مسؤولي اتحاد الكرة وحسام حسن من أجل تدريب منتخب مصر، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب الإقصاء من أمم إفريقيا.

وقال عامر، في تصريحاته هاتفية لقناة "صدى البلد" مساء الإثنين: "لا أساس من الصحة لما يتردد بخصوص هذا الشأن أو اجتماع المدرب بهم خلال الساعات الماضية".

وأضاف: "لم يتحدث معي أيضا أي مسؤول من اتحاد الكرة حول إمكانية تدريب حسام حسن للمنتخب".

وأوضح: "حسام حسن في الإسكندرية في محيط نادي سموحة ولم يجتمع مع اتحاد كرة القدم، ولم يحدث أي اتصال بينه وبين أي مسؤول في اتحاد كرة القدم".

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وتابع: "لا نستطيع الوقوف أمام أي مصلحة قومية، ونرحب بقيادة التوأم لمنتخب مصر".

وأتم: "بالتأكيد لو تم تعيين حسام حسن سيمثل هذا الأمر أزمة بالنسبة لنا، رحيله عن سموحة صعب جدا لضيق الوقت، لكن مصلحة البلد في المقام الأول، ولن نتخذ أي قرار قبل حدوث الأمر".

حسام حسن (53 عاما) قاد سموحة لاحتلال المركز الـ14 في الدوري المصري (2018-19)، إذ خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز في أربع مباريات مقابل الخسارة في ست مواجهات والتعادل في مناسبة وحيدة.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق عن الخماسي المرشح لتدريب المنتخب، وضمت القائمة كلا من: حسن شحاتة، أحمد حسام ميدو، حسام حسن، حسام البدري وإيهاب جلال.