السيد حمدي يعلن اعتزاله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلن السيد حمدي، مهاجم الأهلي السابق، اعتزاله لكرة القدم، بسبب الإصابة بقطع فى الرباط الصليبي للركبة. وقال السيد خلال تصريحات إذاعية إنه لم يعد قادراً على الاستمرار بسبب صعوبة الإصابة بالصليبي ليقرر إنهاء مشواره الكروي الذى امتد إلى 17 عاماً ويبلغ السيد حمدي من العمر 35 عاماً وسبق له اللعب لأندية: الأهلي وبتروجيت والمصري والمنصورة ودمياط والداخلية والمقاولون العرب.

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