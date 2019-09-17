"المحمدي يتسبب في طرد".. تعادل أستون فيلا مع وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
تعادل أستون فيلا سلبيا مع ضيفه وست هام يونايتد، في المبارة التي أقيمت على ملعب "فيلا بارك" مساء اليوم الإثنين، في ختام منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإنجليزي الممتاز (2019-2020).
وغاب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عن المباراة بداعي الإيقاف بعد طرده في المباراة الماضية أمام كريستال بالاس، ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى المشاركة في المباراة المقبلة أمام آرسنال يوم الأحد.
وشارك زميله المصري أحمد المحمدي قائد المنتخب كبديل في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، ولعب في مركز الجناح الأيمن أملا في تنشيط الهجومي، إلا أن الفريق لم يحقق الانتصار في النهاية بين أنصاره.
وتسبب المحمدي فور نزوله في طرد الكونجولي آرثر ماسواكو ظهير أيسر وست هام، حيث تلقى اللاعب إنذار ثانٍ بعد تدخل قوي في قدم اللاعب المصري، ليشهر الحكم مايك دين البطاقة الحمراء.
وتقاسم أستون فيلا ووست هام نقاط المباراة، ليصبح رصيد رفاق تريزيجيه والمحمدي 4 نقاط في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وارتقى وست هام إلى المركز الثامن وفي جعبته 8 نقاط.
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