النشرة الرياضية..بيراميدز يتعاقد مع حمودي.. وتصعيد جديد للوداد من أجل لقب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 16 سبتمبر.

المصري يتعاقد مع أحمد عادل لاعب الزمالك السابق لمدة 3 مواسم

تعاقد مجلس إدارة نادي المصري برئاسة سمير حلبية، مع أحمد عادل لاعب نادي الزمالك السابق بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة تبدأ من الموسم الحالي، وحتى نهاية موسم (2022/2021)، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري بقيادة إيهاب جلال.

بعد مباراة مثيرة.. السد القطري إلى نصف نهائي أبطال آسيا على حساب النصر السعودي

تأهل فريق السد القطري إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا بعد الإطاحة بفريق النصر السعودي، إثر الفوز عليه بنتيجة 3 أهداف لهدف، في لقاء احتضنه ملعب الفريق القطري.

تصعيد جديد للوداد من أجل لقب إفريقيا

أكد سعيد النصيري رئيس نادي الوداد الرياضي المغربي إنه لن يستسلم عقب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" اعتماد تتويج الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا 2019، وأنه سيصعد الأمر للمحكمة الرياضية.

بيراميدز يحصل على خدمات أحمد حمودي

أعلن نادي بيراميدز، مساء اليوم الإثنين، تعاقده معه أحمد حمودي، لاعب النادي الأهلي السابق ضمن صفوف الفريق بداية من الموسم الحالي.

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ليفربول يعلن فترة غياب أوريجي

أعلن ليفربول فترة غياب مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريجي، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق أمام نيوكاسل يونايتد بالجولة الخامسة للدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع الحالي.

الصفاقسي يفسخ تعاقده مع نيبوشا بالتراضي

أعلن نادي الصفاقسي التونسي فسخ التعاقد مع المدرب الصربي نيبوشا يوفويتش، المدير الفني لفريق الكرة، وذلك على خلفية النتائج السئية التي تلقاها الفريق خلال الفترة الماضية.

بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من الستغال

صلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مساء اليوم الاثنين، القاهرة قادمة من السنغال عقب خوض مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

قرعة مونديال الأندية.. الترجي يواجه بطل آسيا.. وليفربول في انتظار مواجهة سهلة

أقيمت قرعة كأس العالم للأندية في مدينة زيوريخ السويسرية، اليوم الإثنين.

مقطع فيديو يتسبب في بكاء رونالدو على الهواء

لم يتمالك البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي نفسه بعد رؤية فيديو لوالده قبل وفاته عن عمر يناهز الـ52 عامًا.