تغلق إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء باب القيد الصيفي لفترة الانتقالات الأولى بالدوري المصري استعدادا للموسم الجديد 2019 - 2019، والتي بدأت يوم 29 يوليو الماضي حتى 29 أغسطس للقائمة الأولى، ومن 29 أغسطس حتى 17 سبتمبر للقائمة الثانية. الأولى، ومن 29 أغسطس حتى 17 سبتمبر للقائمة الثانية. وتنطلق مباريات الدوري الممتاز في نسخته الجديدة السبت المقبل، والذي يشهد ثلاث مباريات طلائع الجيش مع المقاولون العرب والجونة مع الإسماعيلى وبيراميدز مع إنبي. العرب والجونة مع الإسماعيلى وبيراميدز مع إنبي. وتستقبل إدارة شئون اللاعبين برئاسة وليد العطار أوراق الأندية حتى الرابعة عصرًا. وتستمر مواعيد القيد مفتوحة لأندية القسم الثاني حتى يوم 30 سبتمبر الجاري، والقسم الثالث حتى يوم 3 أكتوبر المقبل، والقسم الرابع حتى يوم 10 أكتوبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال ساعات.. غلق باب القيد للانتقالات الصيفية للموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.