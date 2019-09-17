حسن شحاتة يعلق على وضع اسمه في مقارنات مع حسام حسن وإيهاب جلال

علق حسن شحاته المدير الفني السابق لمنتخب مصر علي وضع اسمه في مقارنات مع حسام حسن مدرب سموحة وايهاب جلال مدرب المصري البورسعيدي لتولية مهام تدريب المنتخب.

وقال حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه كورة كل يوم : " تدريب منتخب مصر شرف كبير وإذا تم اختياري للتواجد في هذا المكان مرة أخرى لن

اتأخر عن خدمة منتخب مصر ولكن دون أن يتم وضع اسمي في مقارنات مع أي مدربين أقل مني في الخبرات".وحقق حسن شحاتة ثلاثية تاريخية مع الفراعنة بالفوز ببطولة أمم أفريقيا ثلاث مرات أعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠.