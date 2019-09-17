كلوب: مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول، إن مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم رغم عدم فوز حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بدوري أبطال أوروبا.

ورفض كلوب، الذي يستعد فريقه لبدء حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال بمواجهة نابولي الإيطالي خارج أرضه ضمن المجموعة الخامسة اليوم الثلاثاء، ترشيح فريقه للتتويج باللقب القاري مجددا.

وقال المدرب الألماني خلال مؤتمر صحفي "لا

يمكن أن نكون أفضل فريق في أوروبا لأن مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم وأعتقد أننا على نفس الكوكب.

"لا نشعر بعبء البطل لأننا حصدنا اللقب منذ فترة طويلة. لا أدري (ما إذا كانت الأندية الأخرى ستلعب أمامنا بشكل مختلف). لم أتوج بلقب دوري الأبطال من قبل وأتمنى

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أن نكون جاهزين لذلك".

وأنهى ليفربول الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الممتاز خلف سيتي فريق المدرب بيب جوارديولا لكنه يتفوق بفارق خمس نقاط عن منافسه بعد خمس مباريات من المسابقة هذا الموسم.

وقال لاعب الوسط جوردان هندرسون أيضا إن ليفربول ليس في طليعة المرشحين للفوز بدوري الأبطال.

وأضاف الدولي الإنجليزي: "من المبكر ترشيحنا للقب. بدأنا الموسم بشكل جيد لكن يمكن تقديم أفضل من ذلك. دائما نتطلع لتقديم الأفضل والتطوير. الموسم الماضي انتهى لكن لا يزال يمكنا التطور".