جمال الغندور: نواجه صعوبة في استقدام حكم أجنبي للسوبر المصري

أكد جمال الغندور رئيس لجنة التحكيم في إتحاد الكرة المصري، أن اللجنة تواجه صعوبة في استقدام حكم اجنبي لقيادة مباراة السوبر المصري، يومالجمعة المقبل بين الأهلي والزمالك.
وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية "إرتباط الحكام الأجانب بالدوريات الأوروبية يومي السبتوالأحد، سبب في صعوبة استقدام حكم أجنبي لمباراة السوبر المصري".
وتابع "كما أن تواجد حكام من أمريكا اللاتينية لإدارة المباراة أمر وارد ومفتوح، ولكن في تلك الحالة لن يتواجد الحكم الإضافي".
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