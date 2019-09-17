عدنان حلبية: أغلقنا صفحة تدريب إيهاب جلال للمنتخب.. ولم نتواصل مع بدائل

أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن الفريق أغلق صفحة تدريب إيهاب جلال لمنتخب مصر. وقال عدنان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد" : "لم يرد إلينا أي شئ رسمي بتعيين إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر". يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد" : "لم يرد إلينا أي شئ رسمي بتعيين إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر". وأكمل : "لم يحدث أي تواصل مع مدربين آخرين في حالة رحيل إيهاب جلال، نحن نسير ببروتوكول داخل النادي ويجب أن يتم اختيارنا من قبل لإيجاد البديل".

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