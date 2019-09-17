حلمي طولان: إدارة الكرة في مصر تفكر بعشوائية

نفى حلمي طولان، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، حدوث أي تواصل بين إدارة النادي المصري وبينه من أجل تدريب الفريقخلفا لإيهاب جلال.
وقال طولان في تصريحات تليفزيونية "لم تتواصل إدارة المصري البورسعيدي معيعلى الإطلاق بشأن تولي المسئولية الفنية للفريق في الفترة المقبلة".
وواصل "إدارة الكرة في مصر تفكر بعشوائية واضحة، وقد حذرت من ذلك من قبل، نريد أشخاصا محترفة".
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