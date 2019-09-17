فرج عامر يكشف حقيقة تواصل اتحاد الكرة مع حسام حسن لتدريب المنتخب

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، حقيقة توصل اتحاد الكرة المصري، إلى اتفاق مع حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري لتولي المسئولية الفنية لمنتخب مصر في الفترة المقبلة.
وقال عامر في تصريحات تليفزيونية "لم يحدث أي تواصل بينمسئولي اتحاد الكرة وحسام حسن، وإن كان حدث أي اتصال كنت سأعلم على الفور".
وواصل "ليس لي رأي أو رفض إن طلب الاتحاد التعاقد مع حسام حسن، فهذه مصر وسموحةناد بها، وتوليه مسئولية منتخب مصر مصلحة قومية لن نقف أمامها".
وواصل "لقد استطاع حسام حسن تكوين فريق من لاعبين غير معروفين، وتواجده معهم سيمنحهم الكثير من الثقة، على عكس أي مدرب آخر سيأتي بعده، فسيكون الوضع صعبا أن يبدأ بالتعرف على اللاعبين نظراً لضيق الوقت قبل بداية الموسم".
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