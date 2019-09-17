مدرب بتروجت: نحتاج 3 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق

أكد عمرو حسن مدرب فريق بتروجت بأن فريقه في حاجة لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية والتى تنتهي بنهاية الشهر الجاري، بثلاثة لاعبين خاصة في مركز المهاجم الصريح وصانع اللعب.
وأعترف حسن بأن هناك اتصالات مع وكلاءلاعبين لضم الثلاثي الإفريقي.
وأضاف مدرب الفريق البترولي أنه لايوجد في مصر حاليا متوفر نوعية هذا الثلاثي لإرتباطهم مع اندية أخرى في ظل تعاقد وخلافه مشيرا إلى أنالنادي يفاضل بين اللاعب المميز الذي سيفيد الفريق وايضا سعره يناسب إمكانيات النادى.
وأشار إلى أن اللاعبين والجهاز الفني مصممين على التأهل حيث تم الحفاظ على نفس الهيكل للعودة سريعا وتصحيح الخطأ الذي وقعوا فيه خلال المباريات الاخيرة في الدوري والتي أضاعت نقاط سهلة كانت بين ايديهم.
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