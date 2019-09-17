رياضة | موعد مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر اليوم 17 / 9 / 2019| مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر beIN SPORTS HD 4

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر اليوم 17 / 9 / 2019| مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر beIN SPORTS HD 4 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتح استاد "ستامفورد بريدج" أبوابه مساء اليوم الثلاثاء، لاستضافة المواجهة النارية بين تشيلسي الإنجليزي صاحب الأرض والجمهور ضد فريق فالنسيا الاسباني، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الثامنة لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019 – 2020، والتي تضم معهما أيضًا فريقي (أياكس الهولندي – ليل الفرنسي).

موعد مباراة تشيلسي × فالنسيا في دوري أبطال أوروبا

تنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين تشيلسي الإنجليزي وفالنسيا الاسباني في الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبوظبي، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019، على أرضية استاد "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، حيث يسعي الأخير بقيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري لتحقيق الفوز علي أرضه وحصد أول 3 نقاط ليقتنص صدارة المجموعة مبكرًا.

التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد فالنسيا في دوري أبطال أوروبا

من المتوقع أن يبدأ فريق تشيلسي مباراته ضد فالنسيا بتشكيلة مكونة من: حراسة المرمى : كيبا أريزابالاجا، وفي خط الدفاع : أندرياس كريستينسين – زوما – توموري ماركوس ألونسو – سيزار أزبيليكويتا، وفي خط الوسط : ماتيو كوفاسيتش – توموري – جورجينيو، وفي خط الهجوم : بيدرو – ماسون ماونت – أوليفيه جيرو.

أما فريق فالنسيا يتوقع أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: سيلسين، وفي خط الدفاع:جايا - باوليستا - جاراي – واس، وفي خط الوسط: جيديس - باريخو - كوكلين – توريس، خط الهجوم: رودريجو - جاميرو.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد فالنسيا في دوري أبطال أوروبا

ستكون مباراة تشيلسي ضد فالنسيا في أولي جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا مذاعة عبر البث التليفزيوني لقنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، حيث ستذاع المواجهة المرتقبة بين (تشيلسي × فالنسيا) عبر شاشة قناة bein sports hd 4، وبتعليق عربي مميز لـ (سوار الذهب)، وستبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، ويسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل الرياضي.

المباراة ستكون متاحة أيضًا عبر قنوات ARENA SPORT 3، MOVISTAR LIGA HD 1، BT SPORT 3 / HD، POLSAT SPORT PREMIUM PPV 3 HD، ويمكن متابعة اللقاء عبر روابط البث المباشر المتاحة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي بجودة فائقة وتناسب جميع السرعات.

التاريخ يرجح كفة تشيلسي أمام فالنسيا في دوري الأبطال

يتسلج فريق تشيلسي الإنجليزي بعاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم ضد فالنسيا، وكذلك تفوقه التاريخ في مواجهاته السابقة ضد الفريق الاسباني، حيث تحمل هذه المواجهة رقم 7 بين الفريقين، وسبق وتقابل الفريقين في 6 مباريات سابقة في بطولة دوري أبطال أوروبا، فاز البلوز في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما، ولم يحقق بطل اسبانيا أي فوز أمام الفريق اللندني.

أول مواجهة جمعت تشيلسي و فالنسيا كانت في الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية عام 2007، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما آخر مواجهة بينهما كانت في دور المجموعات للبطولة عام 2011، وفاز بها البلوز بثلاثية نظيفة.