رياضة | أخرهم "العشوائي".. 5 نجوم مصريين أعلنوا اعتزالهم خلال عام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخرهم "العشوائي".. 5 نجوم مصريين أعلنوا اعتزالهم خلال عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد العام الحالي 2019 اعتزال العديد من نجوم الكرة المصرية، بعد مسيرة طويلة في ملاعب الساحرة المستديرة، حققوا خلالها العديد من النجاحات والبطولات سواء مع الأندية أو منتخب مصر، وآخر اللاعبين المعتزلين هذا العام، السيد حمدي مهاجم الأهلي الذي أسدل الستار على مسيرته اليوم الاثنين.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضى" في هذا التقرير أبرز نجوم الكرة المصرية الذين اعتزلوا خلال عام 2019:-

1- حسني عبد ربه:

نجم منتخب مصر والإسماعيلي السابق حسني عبد ربه والمُلقب بـ"القيصر" أعلن إعتزاله كرة القدم نهائيًا في 16 يناير لعام 2019، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات مع الدراويش ومنتخب الفراعنة.

ويعتبر "عبد ربه" واحد من أهم لاعبي الوسط في تاريخ كرة القدم المصرية، بدأ مشواره مع الإسماعيلي عام 2002، ولعب ضمن صفوف أندية ستراسبورج الفرنسي، وأهلي دبي الاماراتي، وإتحاد جدة السعودي، والنصر السعودي، وعاد لقلعة الدراويش عام 2013 واستمر معه حتي اعتزاله في 2019.

لعب "القيصر" 100 مباراة دولية مع منتخب مصر وسجل 16 هدفًا وحقق معه لقب بطولة أمم إفريقيا 2008، 2010.

2- أحمد عيد عبد الملك:

أعلن أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق اعتزاله كرة القدم في 18 يونيو الماضي، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليسدل الستار على مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام والبطولات.

لعب أحمد عيد عبد الملك للعديد من الأندية خلال مشواره أبرزها: الزمالك - غزل المحلة - اسوان - حرس الحدود - الزمالك - اهلي بني غازي - طلائع الجيش - المصري - وادي دجلة - الجونة، وسجل خلال مشواره الكروي مع 136 هدفًا، كما أنه أول لاعب في التاريخ يسجل في 17 موسم متتالي بالدوري.

وخاض "عبد الملك" 75 مباراة دولية مع منتخب مصر وسجل 10 أهداف.

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حقق نجم الزمالك السابق عدة بطولات خلال مشواره: ٤ كأس مصر - لقب الدوري المصري - لقب كأس السوبر المصري - ٢ كأس الأمم الافريقية - البطولة العربية - كأس العالم العسكري.

3- هاني العجيزي:

أعلن مهاجم الأهلي السابق هاني العجيزي اعتزاله كرة القدم في 5 يوليو الماضي، بعد مشوار كروي طويل لعب خلاله للعديد من الأندية، حيث بدأ مسيرته ضمن ناشئى الزمالك قبل أن ينتقل للأهلى ولعب معه خلال الفترة من 2008 إلى 2010، ثم تنقل بين عدة أندية الاتحاد السكندري، وسموحة، والانتاح الحربي، والرجاء المطروحي.

4- محمود فتح الله:

أسدل محمود فتح الله مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق الستار على مشواره الكروي، حيث أعلن اعتزاله كرة القدم أمس الأحد خلال ظهوره ببرنامج "الماتش" عبر قناة "صدي البلد".

ويعتبر "فتح الله" واحد من أفضل المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، كان يلقب بـ"المدافع الهداف" نظرًا لتسجيله العديد من الأهداف في مشواره الكروي، حيث لعب خلال مسيرته مع منتخب مصر وأندية (غزل المحلة - الزمالك - الانتاج الحربي - طلائع الجيش - النجوم) 357 مباراة، وسجل 52 هدفًا.

ونجح "فتح الله" في التتويج ببطولة كأس مصر 3 مرات مع الزمالك أعوام 2008، 2013، 2014، كما حصل على "وصيف" البطولة عام 2011، كما توج بكأس أمم إفريقيا عامي 2008، 2010، وبطولة دورة الألعاب العربية 2007، وبطولة دورة حوض النيل.

5- السيد حمدي:

آخر نجوم الكرة المصرية الذين أعلنوا اعتزالهم هذا العام السيد حمدي مهاجم الأهلي ومنتخب مصر، والذي كشف عن تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع الترسانة وأنه يري أن ذلك التوقيت الأنسب لإعلان اعتزاله، خاصة وأنه أصبح لا يمتلك العزيمة والاصرار للعودة مجددًا للملاعب بعد التعافي من إصابته.

بدأ حمدي مشواره مع المقاولون عام 2004 ثم انتقل لصفوف مياة البحيرة ومنه إلي نادي طنطا، ثم انتقل للأهلي عام 2011 ولعب معه 3 مواسم، وحقق معه لقب بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا "مرتين" وكأس السوبر الإفريقي، بعد رحيله عن الأهلي تنقل بين عدة أندية المقاصة، والداخلية والمصري، والمنصورة والترسانة، ولعب لمنتخب مصر 12 مباراة وسجل 6 أهداف وحقق معه كأس أمم إفريقيا 2010.