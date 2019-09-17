رياضة | موعد مباراة الهلال والاتحاد 17 9 2019 في ربع نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال والاتحاد 17 9 2019 في ربع نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم غداً الثلاثاء مباراة إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم تلك التي تجمع ممثلي المملكة العربية السعودية الهلال والاتحاد والتي تقام على ملعب إستاد جامعة الملك سعود ملعب الزعيم الهلالي الطامح للعبور إلى الدور نصف النهائي.

وفي لقاء الذهاب فشل فريق نادي الاتحاد في تسجيل ولو هدف واحد يضع به قدماً في الدور نصف النهائي وخرج من المباراة متعادلاً سلبياً وبدون أهداف في المباراة التي إحتضنها ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة ".

ويسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " في التقرير التالي الضوء على أبرز ما جاء في لقاء الذهاب بالإضافة إلى موعد مباراة الغد والقنوات الناقلة لها.

شهد لقاء الذهاب دقائق منزوعة الدسم على المستوى التهديفي وكذلك المستوى الفني حيث إتسمت التسعين دقيقة بالحذر المبالغ فيه الذي فرضه كل مدير فني طيلة فترات اللقاء فضلاً عن تركيز بعض اللاعبين على ألا تستقبل شباكهم أهدافاً.

كما لعب توظيف بعض اللاعبين على الجانبين في غير مواضعهم ومراكزهم ظهور تأثير سلبي على عطاء الكثير منهم وعلى المباراة بصورة عامة في الوقت الذي ظهرت فيه معركة كبيرة في منطقة وسط الملعب كان بطلها التشيلي سييرا المدير الفني للعميد ونظيره الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الزعيم.

وألقت تلك الطريقة بظلالا على فترة جس النبض من كلاسيكو السعودية كما إتسمت الربع ساعة الأولى من المباراة بالهدوء والحظر الشديد من الجانبين ولم يتعرض أي حارس مرمى لأي إختبار حقيقي أو جاد خلال تلك الفترة من عمر اللقاء.

وكان إعتماد سييرا الأول على زرع فيتشو أمام رباعي خط دفاع فريق نادي الهلال للإستفادة من التمريرات الحريرية التي يجيدها ويتقنها مع وجود المخضرم فيلانويفا في الامام لتمويل بعض المهاجمين ويضمن لفريقه التحكم في إيقاع وسط الملعب.

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وفي الجهة المقابلة قرر رازفان الزج بسلمان الفرج مع محمد كنو لتميز الثنائي في التحول من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية بصورة سريعة للغاية وأمامهم القصير المكير جيوفينكو لربط وسط الملعب بالشق الهجومي ودخل الأجنحة كاريلو وسالم الدوسري إلى منطقة الجزاء لمساندة جوميز.

وعلى الرغم من جميع الخطط التي إعتمد عليها كل مدير فني إلا أن الخوف والحذر كانتا السمة المميزة والواضحة التي أطاحت وعصفت بأحلام الفريقين في تسجيل أهداف لتخرج المباراة بشباك نظيفة ويتأجل الحسم لموقعة غداً الثلاثاء.

توقيت متابعة مباراة الهلال ضد الاتحاد على الهواء مباشرةً

تنطلق مباراة الهلال والاتحاد والتي تجمع الفريقان غداً الثلاثاء السابع عشر من شهر سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 beIN SPORTS HD2 ويعلق عليها الثنائي المخضرم التونسي رؤوف خليف وخليل البلوشي.