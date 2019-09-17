رياضة | ديروط يضم مرجان التحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديروط يضم مرجان التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسوؤلى مجلس إدارة ديروط الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى إتمام التعاقد مع محمود عيسي لاعب خط وسط تحرير اسوان فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين وذلك بناء على طلب محمد يوسف المدير الفنى للفريق بضرورة التعاقد مع اللاعب الاسوانى.

محمود عيسى الشهير بلقب " مرجان " من مواليد 1996 من ناشئين نادى اسوان الرياضى ولعب بصفوف كيما اسوان وتحرير اسوان ويجيد اللعب بمركز خط الوسط وشارك بنحو 24 مباراة بالموسم الماضى بصفوف تحرير اسوان .

وكان ديروط قد نجح فى تحقيق الفوز بمباراته الودية الاخيرة امام مركز شباب البدارى أحد أندية القسم الثالث بنتيجة 2/0 واحرز أهداف الفريق عرفه شعبان ومحمد رمضان .

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وتمثلت مواجهات ديروط الودية منذ بدء فترة الإعداد فى مواجهة كلا من القوصية وأبو تيج والشرقية للدخان وكسكادا وطلائع الجيش والمقاولون العرب وملوى .

وكان مسئولو ديروط قد نجحوا فى تجديد عقود محمد رمضان قائد الفريق، وطارق فضل الظهير الأيمن، وحسام العزايزي جنش حارس المرمى.

وأتم مسوؤلو ديروط التعاقد مع الثلاثي أحمد منصور، مهاجم فرق بنى سويف، وأسوان، والمنيا، بجانب محمد زيدان العائد من تجربة احترافية بالكويت ورامز ميلاد ناشئ بيراميدز و شريف عبد العزيز واسلام سعيد وسعيد رجب ومحمود محمد حسانين ومحمد حسنى وعمرو رزق وعبد الرحمن الشارونى وعلى قرنى والحسيني احمد وكاسيو بجانب الحصول على خدمات عرفه شعبان لاعب بنى سويف ومحمد عامر حارس مرمى الشرقية للدخان على سبيل الإعارة .