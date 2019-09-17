رياضة | دمنهور يتعاقد مع زيدان مدافع الإعلاميبن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يتعاقد مع زيدان مدافع الإعلاميبن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي دمنهور برئاسة إيهاب عبدالله وبالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة أحمد ساري، في التعاقد مع زيدان اسماعيل مدافع نادي الإعلاميين وذلك بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقّع اللاعب الجديد علي عقود الإنضمام للفريق البحراوي لمدة موسمين في حضور إيهاب عبدالله رئيس نادي دمنهور وحكيم شحاتة نائب الرئيس وعصام عمار عضو مجلس إدارة دمنهور .

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وفضل زيدان الإنتقال لصفوف دمنهور عن عدة أندية أخري نظرا لجماهيرية نادي دمنهور الكبيرة والتواجد الدائم في المنافسة بقوة علي الصعود إلى الدوري الممتاز.

وكان مسئولو دمنهور قد تعاقدوا مع 16صفقة جديدة وهم خميس حسني لاعب وسط الرجاء، وعصام عادل صانع ألعاب أف سي مصر، ومحمود فتحي لاعب وسط الأوليمبي، وأحمد العوضي مهاجم مالية كفر الزيات، وعمرو الصعيدي حارس سيدي سالم، ومحمود البركي لاعب وسط غزل المحلة، ومحمد عبد الرحيم مهاجم غزل كفر الداور، و السيد سويلم مدافع منتخب السويس، وعلي العربي ظهير أيمن الرجاء ، وعمرو صبحي حارس مرمي السكة الحديد، وأحمد جمال مدافع المصري البورسعيدي،وأحمد عبد القادر (العش) مدافع سموحة بجانب التجديد للثنائي رضوان يوسف، والسيد عبد العال، وإبراهيم حميدوصانع إلعاب حوش عيسي ،وإسلام رمضان ظهير أيسر الإوليمبي.