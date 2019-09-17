رياضة | عاجل.. حمودي يوجه رسالة إلى الأهلي بعد الانضمام لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حمودي يوجه رسالة إلى الأهلي بعد الانضمام لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد حمودي لاعب الأهلي السابق والمنتقل حديثًا لصفوف نادي بيراميدز، بعدما انضم إليه في صفقة انتقال حر.

وغرد حمودي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"حابب اشكر جمهور و لاعبين وادارة النادي الأهلي ".

وأضاف :"من اول يوم ليا فى النادى حاولت اعمل كل جهدي عشان افرح جماهير النادي ".

وتابع :"فترة من اهم و اجمل فترات حياتى كان فيها ايام حلوة كتير وايام صعبة ".

وزاد :"النهاردة بعلن لكم اني ببدء خطوة جديدة في مسيرتي الكروية ، خطوة جديدة صحيح لكن جماهير الأهلي هتفضل في قلبي الجماهير الي دعمتني طول فترة وجودي في النادي اللى كانو على المرة قبل الحلوة".

وواصل :"في خطوتي الجديدة هتفضل الجماهير دي قدام عيني و عارف انكم هتدعمونى فى اي مكان انا موجود فيه".

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وأضاف :"شكرا لإدارة النادي الأهلي و اللاعبين و كل العاملين في النادي الأهلي من أكبر عامل لأصغر عامل على الفترة دي ".

وأتم :"شكرا لجماهير النادي الأهلي العظيمة، أحمد حمودي".

رسميًا.. بيراميدز يتعاقد مع أحمد حمودي



وكانت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز نجحت في التعاقد مع احمد حمودي لاعب النادي الاهلي السابق ضمن صفوف الفريق بدايه من الموسم الحالي.

وتعاقد بيراميدز مع حمودي في صفقة انتقال حر بعدما انهي تعاقده مع القلعة الحمراء لارتداء قميص بيراميدز

وتمسك ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالتعاقد مع اللاعب بعدما شاهد بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية وطلب ضمه لما يمتلك خبرة كبيرة علي جميع المستويات وهذا ما يحتاجه المدير الفني خلال هذه المرحله

وأعرب المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي عن سعادته بانضمام حمودي لصفوف الفريق مؤكدا عن ثقته الكامله في اللاعب لتقديم كل ما يملكه مع الفريق خلال المرحلة المقبله