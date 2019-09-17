رياضة | صالح المحمدي مديراً فنياً مؤقتاً للأهلي السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح المحمدي مديراً فنياً مؤقتاً للأهلي السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي في بيان رسمي تكليف صالح المحمدي لقيادة الفريق الأول بالنادي بصفة مؤقتة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق النادي الأهلي قد تكفل بدفع قيمة الشرط الجزائي للمدير الفني برانكو إيفانكوفيتش والبالغ ثمانية ملايين ريال سعودي من أجل الرحيل عن الفريق.

ومن المنتظر أن يتواجد صالح المحمدي للإشراف على تدريبات الفريق الذي يستعد لمواجهة فريق نادي الفتح لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وكانت إدارة نادي الأهلي قد قررت إقالة الكرواتي برانكو إيفانوفيتش من منصبه وذلك بعد الخسارة المفاجأة التي مني بها الفريق من فريق نادي الوحدة في الجولة الثالثة بهدف مقابل هدفين ليفقد النقطة الخامسة له.

وجاء البيان الذي أصدره المركز الإعلامي بالنادي الأهلي على النحو التالي :-

فيما قدم رئيس النادي خالص شكره للأمير منصور بن مشعل لتكفله بالتسوية المالية لقيمة إلغاء عقد المدرب : الأهلي يلغي عقد برانكو ويكلف المحمدي مدرباً للفريق.

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قررت إدارة الناي الأهلي السعودي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ إلغاء الإتفاق مع المدير الفني لفريق الكرة الأول الكرواتي برانكو إيفانوفيتش وفسخ العقد.

كما قامت بتكليف المدير الفني لفئة الناشئين بالنادي الوطني الكابتن صالح المحمدي بقيادة الفريق خلال المرحلة القليلة المقبلة بمساعده الكابتن محمد مسعد.

وسيشرف المحمدي على الفريق خلال مواجهة نادي الفتح يوم السبت المقبل على ملعب مدينة الأمير عبد الله الجلوي الرياضية في الإحساء لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ومن ناحية أخرى قدم رئيس النادي الأهلي المهندس أحمد بن بكر الصائغ أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير منصور بن مشعل بن عبد العزيز المشرف العام على كرة القدم.

جاء ذلك بسبب تكفله بالتسوية المالية التي تم جدولتها لقيمة إلغاء عقد المدرب برانكو إيفانوفيتش مثمناً مواقف سموه التي دائماً ما تدعم مسيرة الفريق الأول لكرة القدم.

مؤكداً أن تكفل سموه بقيمة إلغاء العقد يأتي إستمراراً للدعم المادي والدعم المعنوي لإدارة النادي منذ بداية الموسم الجاري لتوفير الأجواء الملائمة للاعبين والأجهزة الفنية وكذلك الإدارية.

