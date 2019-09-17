رياضة | تشافي هيرنانديز.. " زرقاء اليمامة " يستحضر ريمونتادا الكتلان لعبور " كمين " النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشافي هيرنانديز.. " زرقاء اليمامة " يستحضر ريمونتادا الكتلان لعبور " كمين " النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ونجح الفريق العنابي في الوصول للمشهد ما قبل الختامي في أعرق البطولات الآسيوية بعد أن عوض خسارته ذهاباً بهدف مقابل هدفين ويعبر بنتيجة إجمالية أربعة أهداف مقابل ثلاثة وينتظر الفائز من ربع النهائي الآخر الذي يجمع بين فريقي الهلال وإتحاد جدة.





قاد الأسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي السد القطري فريقه إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الثاني توالياً وذلك بعد الفوز على فريق نادي النصر السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الاثنين على ملعب إستاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.



وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على الطريقة التي إستحضرها " زرقاء اليمامة " لعبور " كمين " النصر والوصول للدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

البداية كانت مع العرض المميز على مستوى الشوطين الأول والثاني حيث كان فريق نادي السد المسيطر على مجريات اللعب والأكثر إستحواذاً على الكرة في منطقة وسط الملعب كما هدد لاعبوا الفريق الأبيض مرمى حارس النصر براد جونز في أكثر من مناسبة.

كما لعب تشافي هيرنانديز على إستثمار إنكماش لاعبوا النصر لمنطقة دفاعهم خاصةً أنهم لعبوا على أفضلية مباراة الذهاب ورغب المدير الفني للفريق روي فيتوريا في الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير للوصول إلى الدور نصف النهائي لكن الأمر ساهم في تقييد لاعبيه خاصةً أنه كان لزاماً عليه ألا يستقبل أهداف في شباكه.



الخروج بتعادل في الشوط الأول أراح النصر " مرحلياً "



خرج فريق نادي النصر من الشوط الأول بتعادل بهدف لمثله الأمر الذي جعل مديره الفني يستريح بعد أن سجل مهاجمه عبد الرزاق حمد الله هدف تعديل النتيجة من ركلة حرة مباشرةً ما جعل البرتغالي فيتوريا يفكر في التراجع إلى الخلف بدلاً من البحث عن تسجيل هدف الفوز وقتل المباراة. خرج فريق نادي النصر من الشوط الأول بتعادل بهدف لمثله الأمر الذي جعل مديره الفني يستريح بعد أن سجل مهاجمه عبد الرزاق حمد الله هدف تعديل النتيجة من ركلة حرة مباشرةً ما جعل البرتغالي فيتوريا يفكر في التراجع إلى الخلف بدلاً من البحث عن تسجيل هدف الفوز وقتل المباراة. الإنكماش يهدي بطاقة التأهل للسد ويطيح بالنصر



وما كان يخشاه الجمهور النصراوي هو ما حدث بالفعل إنكمش اللاعبين ولم يهدد حمد الله وباقي الرفاق مرمى النصر سوى في الدقائق والثواني الأخيرة بعد أن كان السد قد سجل هدفي الفوز وباتت بطاقة التأهل محسومة للفريق القطري. Advertisements