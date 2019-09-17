رياضة | بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يتعادل مع وست هام سلبيا في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يتعادل مع وست هام سلبيا في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، مع منافسه فريق وست هام يونايتد بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفرض فريق وست هام التعادل على فريق أستون فيلا على أرضه ووسط جماهيره بالرغم من تعرض ماساكو لاعب وست هام للطرد في منتصف الشوط الثاني، ولكن لم يستثمر المنافس هذا الطرد طوال اللقاء.

وكان يسعى فريق أستون فيلا لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم ببطولة الدوري، حيث نجح في الانتصار خلال لقاء وحيد ضد فريق إيفرتون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء منذ بداية البريميرليج هذا الموسم، وتعرض لثلاث هزائم في الجولتين الأولى والثانية والاسبوع الرابع.

وغاب اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه عن صفوف فريق أستون فيلا خلال تلك المباراة، وذلك بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية أمام فريق كريستال بالاس والذي خسرها الفريق بنتيجة هدف نظيف في الدقائق الأخيرة من المباراة.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو بطل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال اخر نسختين له في موسمي 2018 و2019، ويريد الحفاظ على لقبه المفضل مع مدرب الفريق بيب جوارديولا وعدم التفريط به والتتويج به للموسم الثالث على التوالي.