رياضة | بعد اعتزاله.. ماذا قدم "العشوائي" السيد حمدي خلال مسيرته مع كرة القدم؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اعتزاله.. ماذا قدم "العشوائي" السيد حمدي خلال مسيرته مع كرة القدم؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السيد حمدي مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، وذلك بعد مسيرة طويلة بالملاعب المصرية امتدت لـ 17 عامًا، لعب خلالها للعديد من الأندية، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة، وحقق الكثير من النجاحات والألقاب خاصة مع المارد الأحمر ومنتخب الفراعنة.

السيد حمدي أعلن اعتزاله اليوم الاثنين، خلال تصريحات تليفزيونية أكد خلالها أنه اتخذ قراره بالابتعاد عن ملاعب الساحرة المستديرة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع الترسانة بالموسم الماضي، مؤكدًا أنه أصبح لا يمتلك العزيمة والإصرار للعودة مجددًا بعد تعافيه من الإصابة، لذا فضل الاعتزال معلنًا رضاه عن مشواره الكروي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام والانجازات من مشوار السيد حمدي مع الساحرة المستديرة:-

السيد حمدي من مواليد 1 مارس لعام 1984 بقرية "أبو جندير" بمركز أطسا التابع لمحافظة الفيوم يبلغ عمره (35 عامًا)، بدأ مشواره الكروي ضمن صفوف فريق المقاولون العرب موسم 2004 – 2005، وانتقل منه لصفوف فريق مياه البحيرة موسم 2005 – 2006 بدأ يلفت الأنظار إليه بشدة بعد تألقه بفضل إمكانياته الهجومية والتهديفية العالية، لينتقل بعدها إلي طنطا عام 2006 واستمر معه لمدة عامين حتي 2008.

البداية الحقيقية للاعب الشهير بـ"العشوائي" كانت مع نادي بتروجيت والذي انتقل إليه عام 2008 ولعب ضمن صفوفه لمدة 3 سنوات حتي 2011، وشارك مع الفريق البترولي في 83 مباراة في مختلف البطولات (79 مباراة بالدوري الممتاز – 4 مباريات بكأس مصر)، وبلغ عدد دقائق اللعب الفعلية لـ"حمدي" 6105 دقيقة لعب.

سجل السيد حمدي 16 هدفًا بقميص بتروجيت، كما صنع 8 أهداف، وحصل على 4 بطاقات صفراء خلال مشواره مع الفريق.

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بعد تألقه اللافت للأنظار مع فريق بتروجيت اتخذ السيد حمدي خطوة هامة في مشواره الكروي، حيث انتقل لصفوف النادي الأهلي موسم 2011 – 2012 ليبدأ معه مسيرة ناجحة حققها خلالها عدة بطولات وألقاب.

لعب السيد حمدي ضمن صفوف النادي الأهلي لمدة 3 مواسم، وشارك مع الفريق الأحمر في 63 مباراة في مختلف البطولات، ونجح في تسجيل 12 هدفًا فقط، حيث لعب 38 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 8 أهداف، بينما شارك في مباراتين بكأس مصر وسجل هدفين، ولعب 19 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل هدفين، وخاض 4 مباريات بكأس العالم للأندية وسجل هدف وحيد.

حقق السيد حمدي عدة بطولات مع النادي الأهلي، حيث توج مع الفريق الأحمر بلقب الدوري الممتاز موسم 2013 / 2014، كما حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين عامي 2012، 2013، وحقق لقب بطولة السوبر الإفريقي "مرتين"، كما شارك مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية "مرتين" ولعب 4 مباريات وسجل هدفًا وحيدًا.

بعد رحيله عن النادي الأهلي انتقل السيد حمدي لصفوف فريق مصر المقاصة موسم 2014 / 2015، ولعب مع الفريق الفيومي 47 مباراة، وسجل 14 هدفًا، وصنع 4 أهداف وحصل على 4 انذارات، وبلغ دقائق اللعب الفعلية له مع الفريق 2618 دقيقة لعب، قبل أن يرحل لصفوف المصري البورسعيدي لكنه لم يحصل على فرصة حقيقية للمشاركة عن الفريق ليقرر مغادرة النادي سريعًا.

انتقل السيد حمدي لصفوف فريق الداخلية في موسم 2016 / 2017 علي سبيل الإعارة، ولعب مع الفريق العسكري 4 مباريات فقط، بواقع 159 دقيقة لعب لكنه لم يسجل أي أهداف، وبعد انتهاء مدة الإعارة حصل على عرض للاحتراف في الدوري اللبناني ولكن مسألة السمسرة عطلت الصفقة.

بعدها بدأ نجم "العشوائي" يخفت بشكل كبير، وتراجعت أسهمه في الشارع الكروي المصري، ليتجه لدوري الدرجة الثانية، حيث لعب ضمن صفوف فريق المنصورة، وسجل معه عدد من الأهداف في موسم 2017 / 2018، وبعدها انتقل لصفوف فريق الترسانة، والذي لعب له الموسم الماضي قبل إصابته بالرباط الصليبي، ليقرر اليوم إعلان اعتزاله بشكل رسمي، خاصة وأنه يري أن تقدم سنه لن يساعده للعودة للملاعب مجددًا بنفس العزيمة والإصرار بعد التعافي من إصابته.

أما عن مسيرته الدولية لعب السيد حمدي 12 مباراة مع منتخب مصر وسجل 6 أهداف، وحصل مع الفراعنة علي لقب بطولة أمم إفريقيا عام 2010 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.