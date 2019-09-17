الامارات | «الانضباط» تفرض غرامات بـ 170 ألف درهم بسبب مباراة السوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» تفرض غرامات بـ 170 ألف درهم بسبب مباراة السوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، تغريم نادي شباب الأهلي 70 ألف درهم، بسبب قيام أحد مشجعي النادي بالاعتداء على الحكم محمد عبيد خادم، الذي أدار مباراة شباب الأهلي والشارقة في كأس سوبر الخليج العربي التي أقيمت السبت الماضي على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، وانتهت بفوز الشارقة وتتويجه بكأس السوبر، كما عاقبت اللجنة أيضاً نادي الشارقة بتغريمه 50 ألف درهم لقيام عدد من مشجعيه باقتحام أرضية ملعب المباراة والاحتفال مع اللاعبين، كما غرمت اللجنة لاعب الشارقة الحسن صالح 50 ألف درهم وإيقافه مباراة واحدة بخلاف عقوبة الطرد، لقيامه بالاعتداء على لاعب شباب الأهلي عبدالعزيز هيكل.

وقال عضو اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان رشود الزيودي، في تصريحات صحافية: «دخول عدد من مشجعي نادي الشارقة يراوح بين 30 و50 مشجعاً الى أرضية ملعب المباراة للاحتفال مع اللاعبين بلقب البطولة يعد ظاهرة غير صحية في ملاعبنا».

من جانب آخر، قال الزيودي إنه تمت مخاطبة لاعب نادي خورفكان سابقاً محمد علوان، لاستلام مستحقاته المالية المترتبة على النادي، البالغة 165 ألفاً و500 درهم.