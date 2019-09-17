الامارات | الرمادي: عجمان قادر على تكرار النجاحات

شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: عجمان قادر على تكرار النجاحات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طمأن مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، جماهير وأنصار البرتقالي بقدرة فريقه على الظهور بشكل قوي في النسخة الجديدة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، على الرغم من قوة المسابقة هذا العام.

ونجح عجمان في احتلال المركز السابع خلال الموسم الماضي، مُحققاً رقماً قياسياً له في سجل مشاركاته بالدوري، بعد أن جمع 37 نقطة.

وقال الرمادي في تصريحات صحافية: «لا يساورني أدنى شك في قدرة عجمان على تقديم المستويات نفسها التي كان عليها في الموسم الماضي، وكذلك النتائج نفسها، وأداء الفريق في كأس الخليج العربي غير مُقلق بالنسبة لي، اذا ما وضعنا في الاعتبار أن هناك عناصر جديدة، خصوصاً المحترفين، دخلت على الفريق، وفي حاجة إلى بعض الوقت للتجانس والانسجام».

وشدد مدرب عجمان على أنه ليس ممتعضاً من الخسارة أمام الشارقة بخماسية في كأس الخليج العربي، قائلاً: «الخسارة في كرة القدم وبأي نتيجة واردة، وقد يكون الفريق في غير يومه، ومن المهم أن نتعلم من كل أخطائنا التي حدثت في تلك المباراة تحديداً، ونعالجها ولا نكررها مرة أخرى، وما أسعدني بشدة بعد مباراة الشارقة استشعار اللاعبين أنفسهم بأن تلك الخسارة لا تليق بهم ولا بفريق عجمان، الأمر الذي جعلهم يستعدون بصورة أكثر من مثالية لمواجهتنا الأولى في مسابقة الدوري أمام بني ياس يوم الخميس المقبل».

ولم يُحقق البرتقالي أي انتصار في ثلاث مباريات خاضها في كأس الخليج العربي، مكتفياً بالتعادل مع حتا سلبياً، والفجيرة 2-2، والخسارة من الشارقة.

وحول تقييمه لمستوى الأجانب والمستوى الذي وصلوا إليه قبل يومين من بداية الدوري، أوضح الرمادي: «هم يتقدمون بصورة جيدة يوماً بعد يوم، ونحن نتفهم أن البعض منهم يلعب للمرة الأولى في الدوري الإماراتي، وطبيعي أن يحتاجوا لبعض الوقت للتأقلم، لكن ما أود أن أقوله في هذا الخصوص إننا في نادي عجمان لا نتعامل بالقطعة مع لاعبينا، والمواقف السابقة خير دليل، إذ إن هناك لاعبين، خصوصاً الأجانب لم يظهروا بالصورة المطلوبة في بداية ظهورهم مع الفريق، لكننا كسبنا الرهان على ثقتنا بقدرتنا، وخرجوا في نهاية الموسم وهم من نجوم المسابقة».

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وحول أسباب عدم تعاقد النادي مع لاعبين مقيمين أسوة ببقية الأندية،

أكد مدرب عجمان: «لا نسير وراء أي هوجة تحدث، لكننا نعمل وفق خطط واستراتيجيات معلنة، وكذلك ميزانية مُحددة، ولا نتعاقد بشكل عام الا مع اللاعبين الذين يُضيفون للفريق، وقد تعاقدنا مع لاعبين فقط من المُقيمين، أحدهما فوق السن، ووجدنا أنهما يُلبيان احتياجاتنا للموسم الجديد».

وعن كيفية تعامله مع النقص العددي في خط الدفاع لظروف إصابة حسن زهران وتواجد وحيد إسماعيل في الخدمة الوطنية، قال أيمن الرمادي: «مثل هذه الظروف تعودنا عليها في الموسم الماضي وحتى الموسم الذي سبقه، وأتصور أن الجميع لم يُلاحظ على الفريق في أي مباراة التأثر بغياب أي من لاعبيه، لأن فلسفة لعبنا قائمة على الجماعية أكثر من الأفراد».

التركيز على النواحي الخططية

يؤدي فريق عجمان تدريباته بشكل يومي على ملعبه دون انقطاع، استعداداً لدوري الخليج العربي، اذ يُركز الطاقم الفني على النواحي الخططية وطريقة اللعب التي سيخوض بها لقاء بني ياس في الجولة الأولى.

ويحرص على متابعة التدريبات بشكل يومي كلٌّ من رئيس مجلس الإدارة خليفة الجرمن، ونائبه أحمد الفورة، لدعم اللاعبين ومساندتهم قبل انطلاقة الدوري.

وكان من المقرر أن يخوض عجمان، مباراة ودية مع فريق كيرلا بلاسترز الهندي، مساء الخميس الماضي، تأهباً لمواجهة السماوي، إلا أنها ألغيت، نظراً لسفر النادي الضيف المفاجئ عائداً إلى بلاده.