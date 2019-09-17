الامارات | رابطة المحترفين: جعلنا مباراة «السوبر» كرنفالاً مميزاً

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين: جعلنا مباراة «السوبر» كرنفالاً مميزاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت رابطة المحترفين، إن مباراة كأس سوبر الخليج العربي التي جمعت فريقي الشارقة وشباب الأهلي، مساء السبت الماضي، على استاد مكتوم بنادي النصر، وانتهت بتتويج الشارقة بطلاً للسوبر، أول ألقاب الموسم الجديد 2019-2020، شهدت العديد من الفعاليات والخدمات المقدمة للجماهير، لجعل يوم المباراة كرنفالاً مميزاً.

وأوضحت الرابطة في بيان لها: «بعد توفير حافلات نقلت المشجعين من محطة مترو عود ميثاء إلى ملعب المباراة، تم تخصيص العديد من نقاط بيع المأكولات والمشروبات بأسعار مناسبة، ومناطق مخصصة للجلوس ومزودة بمكيفات خارجية، وتم توزيع المياه الباردة مجاناً على الجماهير، وتوفير مكتب أمانات لحفظ المقتنيات، بجانب الدخول المجاني لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى تواجد 300 متطوع من «مارشال الإمارات» موزعين في أرجاء الاستاد، لإرشاد الجماهير وتقديم الدعم لهم من خلال تزويدهم بالمعلومات الخاصة بالبوابات، المقاعد، أكشاك التذاكر، مناطق الفعاليات، وغيرها».

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وأضاف البيان: «الأجواء الحماسية تواصلت مع الممثلة المميزة أمل محمد، والإعلامي سعيد المعمري، عريفي حفل مباراة كأس سوبر الخليج العربي، اللذين خلقا جواً استثنائياً من التشجيع بين جماهير الفريقين، وتم توزيع هدايا على المشجعين من الفريقين».

وتابع «تواصلت الفعاليات بعرض إضاءة، تلاه عرض على أرض الملعب بالتعاون مع (إيماج نايشن أبوظبي) استعرض مقتطفات من السلسلة الوثائقية غير المسبوقة (تاريخ الإمارات)، ثم فيلم كرتوني قصير حول الفريقين والصراع نحو اللقب». وختم البيان: «قبل دخول اللاعبين، تم عرض شعار مسابقة كأس سوبر الخليج العربي وشعارات الفريقين، مصحوبة بعرض إضاءة، احتفالاً بهذا الحدث المميز».

وحرصت رابطة المحترفين على إقامة مبادرة «سوبر الجماهير» بين شوطي المباراة، من خلال اختيار ثلاثة مشاركين من جماهير كل فريق، والتنافس على تسديد ركلات الجزاء، ولأن الأجواء احتفالية، كان الكل فائزاً، وتم توزيع جوائز على جميع المشاركين، عبارة عن تذاكر سفر».