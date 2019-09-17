الامارات | الهلال والاتحاد ينتظران «الكلمة الفصل» في الرياض

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال والاتحاد ينتظران «الكلمة الفصل» في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار صوب ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، الذي سيكون مسرحاً لمباراة الكلاسيكو بين الهلال السعودي وضيفه مواطنه اتحاد جدة في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في جدة انتهت بالتعادل السلبي، وبالتالي سيدخل الهلال مباراة اليوم بضرورة الفوز لضمان التأهل، فيما سيدخل الاتحاد بفرصتي الفوز أو التعادل الإيجابي.

وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية بمسمّاها الجديد، وكانت الأولى في مايو 2011، عندما فاز الاتحاد 3-1 في دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة. وكان الهلال تخطى فريقاً آخر من مدينة جدة، هو الأهلي، رغم خسارته إياباً أمامه صفر-1 في الرياض، وذلك لفوزه عليه 4-2 ذهاباً في عقر داره.

وتوج الهلال بطلاً للمسابقة القارية مرتين عامي 1991 و2000، عندما كان يطلق عليها تسمية كأس أبطال الأندية الآسيوية، لكنه لم ينجح في خطب ودها منذ اعتماد النظام الجديد موسم 2002-2003، علماً بأنه بلغ النهائي مرتين في الأعوام الأخيرة، فخسر أمام وسترن سيدني واندررز الأسترالي عام 2014، وأمام أوراوا رد دايموندز الياباني عام 2017.

أما الاتحاد فأحرز اللقب القاري مرتين عامي 2004 و2005، وخسر نهائي عام 2009.

ويركز الهلال كثيراً على المسابقة القارية، على أمل الظفر بلقبها للمرة الأولى بنظامها الجديد والثالثة في تاريخه، وظهر ذلك جلياً في مباراته الأخيرة في الدوري ضد الفيحاء، حيث أراح ستة عناصر أساسية، ما أثر في مردوده وأوقعه في فخ التعادل (1-1)، وعرَّض مدربه الروماني رازفان لوشيسكو لانتقادات لاذعة.

ودافع لوشيسكو عن خياراته، مؤكداً أن لاعبيه الذين تغيبوا عن المباراة، بعضهم يعاني الإصابة، والآخر يعاني الإرهاق، ولكنه سيستعيدهم في مباراة اليوم.

كما احتوى مدرب الهلال الأزمة التي نشبت مع غوميس سريعاً قبل تفاقمها، لاسيما بعد اعتذار اللاعب.

واحتج غوميس على استبداله أمام الفيحاء، قبل أن يعتذر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «أعتذر للمدرب عن سوء التفاهم الذي حدث، كنت غاضباً بسبب المستوى الذي ظهرت به في المباراة». وأضاف «التركيز الآن منصب على مواجهة الاتحاد بدوري أبطال آسيا، ونحن بحاجة إلى مساندة الجمهور».

وجهز لوشيسكو الخماسي علي البليهي وسالم الدوسري وسلمان الفرج وهتان باهبري وياسر الشهراني لمواجهة الاتحاد، بعد إراحتهم أمام الفيحاء.

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غضب جماهيري اتحادي

ولا تختلف حال اتحاد جدة عن مواطنه الهلال، كونه خيَّب الآمال أيضاً في الدوري بخسارته أمام ضمك الوافد الجديد (1-2)، حيث أراح مدربه التشيلي لويس سييرا أربعة لاعبين، ما أثار حفيظة جماهير النادي التي حمّلت المدرب مسؤولية الخسارة المفاجئة، وطالبت الإدارة بالتدخل السريع لمناقشة المدرب ومحاسبته، خصوصاً في ظل إصراره على مشاركة مواطنه لويس خيمينيز أساسياً على حساب لاعبين أفضل منه. وقابلت الجماهير خيمينيز بصافرات الاستهجان عقب خروجه من أرضية الملعب، بسبب المستويات الباهتة التي قدمها مع الفريق، ولم تستثن المدرب منها.

وأبدى خيمينيز (36 عاماً) انزعاجه من التهديدات التي طالته وعائلته، وطالب الإدارة بتوفير الحماية له ولأسرته. وقال خيمينيز عبر حسابه على «تويتر»، «صحيح لم أكن جيداً أمام ضمك، لكنني لم أكن الأسوأ، أنا لاعب كرة القدم، وحينما أذهب إلى الملعب وأضرب الكرة أعطي كل ما لدي»، مضيفاً «أفهم أنكم تلومونني، لأنكم تتوقون لأن أكون واحداً من الذين يحسنون النتائج. أنا أتيت إلى هنا لكي ألعب وأقدم كل ما لدي وأمنح لكم السعادة والفرح، ويجب أن نتفق أننا لعبنا أمام ضمك بشكل سيئ جداً، إنها حقيقة وواقع». وتابع «أريد أن أخبركم جميعاً بأن اللاعبين تعاهدوا على تقديم الأفضل، وأعدكم بأنني أستحق أن أكون جزءاً من هذه العائلة الكبيرة نادي الاتحاد، لأنني أحب هذا الفريق، وأعرف كيف يملأ المشجعون الملاعب، وسألعب من أجل الفوز».

وعبّرت جماهير الاتحاد منذ انطلاق الموسم الحالي عن غضبها من المدرب سييرا، وذلك بسبب تخبطاته وقراراته الفنية الغريبة، منها إصراره على ضم عدد من المحترفين الأجانب، الذين تفوق أعمارهم الـ30، ومنهم خيمينيز، ورفضه استمرار غاري رودريغيز من الرأس الأخضر والعاجي سيكو سانوغو، على الرغم من المستويات الجيدة التي قدماها مع الفريق الموسم الماضي، إضافة إلى إبعاد الدولي عبدالعزيز البيشي من التشكيلة الأساسية.

أهم المعلومات

■ تقام المباراة الساعة 9:00 مساء بتوقيت الإمارات، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

■يلعب الفريقان في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما تعادلا ذهاباً دون أهداف، في مباراة غابت عنها الفرص والإثارة.

■يدخل الهلال بضرورة الفوز لضمان التأهل، فيما سيدخل الاتحاد بفرصتي الفوز أو التعادل الإيجابي.

■المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية بمسمّاها الجديد.

■توج الهلال بطلاً للمسابقة القارية مرتين عامي 1991 و2000، وخسر النهائي مرتين 2014 و2017.

■ الاتحاد أحرز اللقب مرتين عامي 2004 و2005، وخسر نهائي 2009.