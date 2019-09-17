الامارات | الإمارات العضو 42 في الاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات العضو 42 في الاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج، دولة الإمارات، عضوية الجمعية العمومية للاتحاد، كما اعتمد نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة ممثلاً رسمياً لشطرنج الإمارات، لينضم للأسرة الدولية الشطرنجية. أعلن عن ذلك خلال المؤتمر العالمي لوضع مسائل الشطرنج الذي عقد في ليتوانيا أخيراً، وبموجب هذا الاعتماد أصبحت الإمارات العضو رقم 42 في الاتحاد، وسيكون رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، الدكتور عبدالله علي آل بركت، ممثلاً للإمارات في عضوية الاتحاد.
ويأتي اعتماد عضوية الإمارات ممثلاً بشطرنج الفجيرة الى هذا الاتحاد الدولي تثميناً لتبني نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة لمشروع نشر وتطوير رياضة حل مسائل الشطرنج، من خلال تنظيم بطولة الفجيرة الدولية لحل مسائل الشطرنج 2018 والتي مهدت لاحقاً لاستضافة وتنظيم بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج 2019، بمشاركة ابطال العالم الأوائل في أقوى وأفضل نسخة تنافسية وتنظيمية.
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