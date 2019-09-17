الامارات | نادي مليحة يتعاقد مع محترف اليد المصري عمر حجاج

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مليحة يتعاقد مع محترف اليد المصري عمر حجاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي مليحة الثقافي الرياضي في مؤتمر صحافي نظمه أول من أمس، عن تعاقده مع لاعب اليد المصري المحترف عمر حجاج، للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.

مثّل نادي مليحة في مراسم توقيع العقد كل من أمين السر العام، خليفة حميد بن تميم الكتبي، وعضو مجلس الإدارة، عبدالله راشد القايدي.

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وبعد التوقيع احتفل النادي بانضمام حجاج إلى صفوفه باعتباره إضافة كبيرة ومميزة لفريق كرة اليد، لما يضمه سجله الاحترافي من بطولات، حيث بدأ رحلته الاحترافية مع نادي الشعب سابقاً، وخاض اللاعب أكثر من مرحلة احترافية.

وأشاد خليفة حميد بالدعم اللا محدود من مجلس الشارقة الرياضي، لما يقدمه من دعم لجميع الألعاب الفردية والجماعية بالنادي، بالإضافة الى دعمه المتميز للأنشطة الثقافية والمجتمعية.

بدوره أكد المصري عمر حجاج، أنه سعيد بانضمامه إلى نادي مليحة خلال الموسم الرياضي 2019- 2020، مشيراً إلى أنه سيسخر خبراته ومهاراته لرفع أداء الفريق.