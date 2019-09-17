لامبارد في اختبار صعب مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

يعتقد فرانك لامبارد أن تشيلسي يمكنه أن يزدهر في دوري أبطال أوروبا ، لكنه لم يبحث بعد عن بلوغ مرحلة خروج المغلوب.



يستضيف البلوز بلنسية في المباراة الافتتاحية للمجموعة H يوم الثلاثاء.

يبدو أن إيمان لامبارد بالشباب يؤتي ثماره في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن هزم فريقه الذئاب 5-2 يوم السبت ، لكنه يعلم أن كرة القدم الأوروبية تمثل تحديًا مختلفًا.

وقال "أنا واثق لكنني مدرك تماما للمخاطر".

"هدفنا هو التأهل من مجموعة صعبة. إنه مختلف [عن كرة القدم في الدوري] ؛ الشيء الرئيسي هو أن مستويات التركيز في جميع أنحاء اللعبة يجب أن تكون فورية. المستوى المختلف يمكن أن يفاجئك.

"أنا أؤمن باللاعبين. أعتقد أن لدينا موهبة يمكن أن تزدهر في دوري الأبطال.

مؤتمر الأخبار قبل المباراة لامبارد بالكامل

فاز لامبارد بدوري الأبطال كلاعب عام 2012 ، ويتطلع لاعب خط الوسط السابق إلى الظهور لأول مرة في المسابقة كمدير.

وأضاف "قضيت بعض الليالي المذهلة في دوري الأبطال وبعض الليالي السيئة".

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"إنها النهاية في كرة القدم للأندية. هناك شيء ما حول ستامفورد بريدج وكرة القدم ودوري الأبطال وهذه الموسيقى.

"سأكون فخوراً للقيام بذلك."

روديجر يفتقد لتشيلسي

تشيلسي

ساعد لامبارد تشيلسي على رفع كأس دوري أبطال أوروبا قبل سبع سنوات

وسيلعب بلوز بدون مدافع انطونيو روديجر بعد أن أوقف أنفه خلال فوزه يوم السبت على الذئاب - أول ظهور له هذا الموسم.

لاعب خط الوسط نجولو كانتي وكالوم هدسون-أودوي "لائقان ، لكنهما غير مناسبين" ، وفقًا لما قاله لامبارد ، وبالتالي لن يشارك في مواجهة فريق لا ليجا.

وسيتولى قيادة فريق فالنسيا البرت سيلاديس الذي تم تعيينه الأسبوع الماضي بعد إقالة مارسيلينو المفاجئة.

يشعر حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالغا بالقلق من أن التغيير في الإدارة قد يجعل الجانب الإسباني أكثر تهديدًا.

وقال "أعتقد أن فالنسيا سيكون دائمًا فريقًا خطيرًا".

"في بعض الأحيان ، قد تجعلك هذه الظروف اقتراحًا أكثر خطورة".