الزمالك يؤكد استمرار خالد بوطيب مع الأبيض...

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ودلل مسئولو الزمالك لخالد بوطيب عن وجوده ضمن حسابات الصربى ميتشو بصورة أساسية بمشاركته مؤخراً فور وصوله للجاهزية عقب تعافيه من إصابة الركبة وذلك كبديل فى لقاء الفريق مع جينيراسيون فوت السنغالى، فى المواجهة التى جمعت الفريقان فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.
وأكد خالد بوطيب لمسئولى الزمالك إن تركيزه الكامل مع الفريق وحصد لقب السوبر مع الأبيض وذلك ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة الأهلى، يوم الجمعة القادم، على استاد برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع، فى بطولة السوبر المصرى.
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