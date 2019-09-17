شكرا لقرائتكم جمال الغندور: الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة، أن اللجنة تختصر التعامل فقط مع الجهاز الفني واللاعبين. وقال الغندور خلال تصريحات تلفزيونية : "لجنة التحكيم تختصر التعامل فقط مع الجهاز الفني واللاعبين، واتحاد الكرة سيتعامل في باقي الملفات". وأكمل : "اتفقنا مع اللجنة الخماسية بأن الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات الأهلي والزمالك في كافة البطولات المحلية".

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