شكرا لقرائتكم رئيس سموحة يكشف حقيقة اجتماع العميد مع الجبلاية لتولى تدريب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة حقيقة اجتماع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة مع حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى لتولى القيادة الفنية للمنتخب الوطنى.

وقال فرج عامر خلال تصريحات تلفزيونية إنه لم يحدث تواصل بين مسئولى الجبلاية والعميدو لتولى القيادة الفيادة الفنية للفراعنة.

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أضاف رئيس سموحة: "إن حدث تواصل بين حسام حسن ومسئولى اتحاد الكرة كان العميد سيبلغني فورا، ليس لي رأي إن رغب الاتحاد بالتعاقد معه، فهذه مصر وسموحة ناد بها،ولا نقف أمام أي مصلحة قومية".

وتابع : "حسام حسن كون فريقا من لاعبين غير معروفين، وتواجده سيكسبهم الثقة، على عكس أي مدرب آخر سيأتي بعده سيكون الوضع صعبا بسبب ضيق الوقت".