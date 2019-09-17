شكرا لقرائتكم جمال الغندور : نواجه صعوبة في استقدام حكم أجنبي للسوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال الغندور،رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة، أنه يواجه صعوبة في مهمة استقدام حكما أجنبيا لمباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

وقال الغندور خلال تصريحات تلفزيونية إن ارتباط الحكام الأجانب بمباريات الدوريات الأوروبية يومي السبت والأحد يصعب مهمة استقدام حكم أجنبي للسوبر المصرى موضحا أن الباب مفتوحا أمام حكام أمريكا اللاتينية.

وتحدث الغندور عن ملف التحكيم فى الدورى المصرى قائلا : اتفقنا مع اللجنة الخماسية بأن الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات الأهلي والزمالك في كافة البطولات المحلية".