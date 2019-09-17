ليتشي يحرم تورينو فرصة الصدارة مع إنتر









اسماء السيد - أهدر تورينو فرصة اللحاق بإنتر في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما سقط بنتيجة 1-2 على أرضه أمام ليتشي متذيل الترتيب والصاعد هذا الموسم من الدرجة الثانية، في ختام المرحلة الثالثة الإثنين.

وسعى تورينو الذي حقق فوزين من أول مباراتين، لمواصلة انطلاقته المثالية والاستفادة من تعادل جاره يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية مع فيورنتنا سلبا السبت، عندما استضاف ليتشي الذي دخل اللقاء في الملعب الأولمبي من دون أي نقطة.

إلا أن الضيوف فاجأوا أصحاب الأرض وتقدموا بهدف البرازيلي دييغو فارياس المعار من كالياري هذا الموسم، بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء اثر تشتيت خاطئ من الحارس سالفاتوري سيريغو (35).

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وظن تورينو أنه بدأ رحلة العودة في المباراة عندما تحصل على ركلة جزاء ترجمها أندريا بيلوتي بنجاح (58).

لكن ليتشي الذي قدم مستوى مميزًا في اللقاء تقدم مرة أخرى عن طريق البديل ماركو مانكوسو الذي سجل هدفًا مماثلا للأول، عندما وصلته الكرة داخل المنطقة إثر تشتيت خاطئ لسيريغو لتسديدة من خارج المنطقة، تابعها الايطالي في المرمى (73).

وكاد تورينو يحصل على فرصة لإدراك التعادل في الوقت بدل الضائع عندما لجأ الحكم الى تقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر" إثر عرقلة بيلوتي داخل المنطقة، قبل أن يقرر عدم احتسابها.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد تورينو عند ست نقاط في المركز السادس خلف نابولي وأتالانتا بفارق الأهداف فيما حصد ليتشي أولى نقاطه ليتقدم الى المركز 18.