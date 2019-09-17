الوحدة ينهي تعاقده مع سيتانوفيتش والأهلي مع برانكو









اسماء السيد - أعلن نادي الوحدة الإثنين إنهاء تعاقده مع المدرب الكرواتي ماريو سيتانوفيتش، بينما أقال نادي الأهلي مواطنه برانكو إيفانكوفيتش، غداة فوز الأول على الثاني في المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأعلن الوحدة في بيان عبر حسابه على "تويتر"، "إدارة نادي الوحدة تنهي الارتباط بالكرواتي ماريو سيتانوفيتش (...) بالتراضي بين الطرفين".

وأعلن النادي تعيين الأوروغوياني خوسيه دانيال كارينيو الذي تولى في الموسم الماضي تدريب النصر بطل الدوري، مدربا جديدا له.

ويحتل الوحدة المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري بثلاث نقاط فقط من المراحل الثلاث الأولى، بعد خسارتين أمام الاتفاق وأبها، وفوز على الأهلي في المرحلة الثالثة أمس الأحد.

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وأتت إقالة سيتانوفيتش في يوم أكد الأهلي فسخ التعاقد مع مدربه إيفانكوفيتش، غداة تقارير صحافية ألمحت الى أن القرار اتخذ في أعقاب الخسارة أمام ضيفه الوحدة، وحالت دون إعلانه عقبات مالية.

وأورد الأهلي عبر حسابه على "تويتر"، "قررت إدارة نادي الأهلي (...) إلغاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، كما قامت بتكليف مدرب درجة الناشئين الوطني الكابتن صالح المحمدي ومساعده الكابتن محمد مسعد بقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة".

ونقل البيان عن رئيس النادي أحمد الصائغ "شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبد العزيز المشرف العام على كرة القدم لتكفله بالتسوية المالية المجدولة لقيمة إلغاء عقد المدرب".

ويحتل الأهلي المركز التاسع في الترتيب بعد فوز وتعادل وخسارة.