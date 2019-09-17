شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُغلق ملف رحيل "بوطيب" قبل مواجهة الأهلى في السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مسئولو نادى الزمالك، ملف رحيل المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض، بصورة نهائية، حيث تم الحديث مع اللاعب إنه أحد العناصر الأساسية التى سيعتمد عليها الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق فى الموسم الجديد، بعد الأنباء التى شهدتها الفترة الماضية حول مصير اللاعب مع قلعة ميت عقبة وذلك حتى يركز المهاجم المغربى بشكل كامل مع فريقه خاصة إن باب القيد سيتم غلقه فى مصر خلال الـ48 ساعة القادمة.

ودلل مسئولو الزمالك لخالد بوطيب عن وجوده ضمن حسابات الصربى ميتشو بصورة أساسية بمشاركته مؤخراً فور وصوله للجاهزية عقب تعافيه من إصابة الركبة وذلك كبديل فى لقاء الفريق مع جينيراسيون فوت السنغالى، فى المواجهة التى جمعت الفريقان فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وأكد خالد بوطيب لمسئولى الزمالك إن تركيزه الكامل مع الفريق وحصد لقب السوبر مع الأبيض وذلك ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة الأهلى، يوم الجمعة القادم، على استاد برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع، فى بطولة السوبر المصرى.