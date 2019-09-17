شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يتوجه إلى ألمانيا الخميس برفقة وكيله لبدأ جلسات العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه مؤمن زكريا لاعب الأهلى، برفقة وكيل أعماله إلى ألمانيا، يوم الخميس المقبل، من أجل بدأ جلسات العلاج، بعض الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.

وأبلغ مسئولو النادى الأهلى مؤمن زكريا، بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، حيث طالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء، حتى يعود أقوى مما كان.

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وكان جهاز كرة القدم بالنادي أكد أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الداخل والخارج، كما قرر ايضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه وتابع ان محمود الخطيب رئيس النادي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه وأكد له على ان النادي لم ولن يتخلي عن ابنائه على مدار تاريخه وانه احد ابناء الاهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الإتجاهات حتي يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

وأكد الجهاز على أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة او موقف الخطيب لان سياسة الاهلي لم تتغير ولن يتخلي يوما عن أبنائه كما ان رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته وإلتقاه اكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى ألمانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا وسيظل مؤمن وكل أبناء الأهلي محل اهتمام ورعاية ناديهم جاء ذلك عقب ظهور اللاعب فى إحدى البرامج التليفزيونية.

وحاول البعض ان يتحدث عن تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس ان هناك تقصير من النادي الأهلي وهو عكس الحقيقة تمامًا ويحظي اللاعب بكل إهتمام ورعاية من ناديه ورئيسه.